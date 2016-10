Diablo 4 auf der BlizzCon? - Was das nächste Diablo bieten sollte

03.10.2016 14 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Blizzard sucht auf seiner offiziellen Website nach einem Game Director für Diablo - vielleicht sogar für das noch nicht offiziell angekündigte Diablo 4. Schließlich ist auch die BlizzCon nicht mehr weit weg.

Zeit für Michael Graf und Clape in die Spekulationskiste zu greifen. Ein neues Addon? Ein neuer Serienteil? Egal was und wie, die beiden Hack-&-Slay-Veteranen haben ihre ganz eigen Vorstellung, was Blizzard mit dieser großen Marke anstellen sollte.

Im Video besprechen wir also Features, die Diablo 4 bieten sollte.

