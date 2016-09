Die 5 besten FIFA-Spiele - Evolution des virtuellen Fußballs

23.09.2016 72 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Zum bevorstehenden Launch von FIFA 17 wirft Redakteur Julius Busch auf einen Blick zurück auf die seiner Meinung nach bisher bedeutendsten Teile der Spiele-Reihe und die besonderen Neuerungen, die die jeweiligen Ableger mit sich brachten. Was waren die größten Gameplay-Revolutionen? Welcher Spielmodus hat uns am längsten gefesselt? Ein kleiner nostalgischer Rückblick auf den beliebten Fußballsimulations-Giganten, der dieses Jahr nun schon in seine 23. Saison startet.

FIFA 17 erscheint am 29. September für PC, PS4, Xbox One, PS3 und Xbox 360.