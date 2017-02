Die 5 besten KI-Begleiter - Video-Special: Angenehme Zweisamkeit

Samstag, 04. Februar 2017 um 12:00

Nachdem wir uns in den vergangen Wochen unter anderem den absoluten Negativbeispielen im Bereich der künstlichen Intelligenz gewidmet haben, geht es heute um die positiven Aspekte: Diese Woche mit den fünf besten KI-Begleitern, mit denen das Zusammenspiel richtig Spaß gemacht hat. Dabei möchten wir sowohl Charakter und Story bewerten, als auch den Aspekt, wie hilfreich der jeweilige Begleiter sich tatsächlich im Kampf angestellt hat.

Dieser Liste wohnt selbstverständlich ein gewisses Maß an Subjektivität bei. Wir würden gerne wissen, was eure dümmsten KI-Erfahrungen waren. Welches Spiel fehlt eurer Meinung nach in dieser Liste? Schreibt uns in den Kommentaren. Und macht außerdem gerne Vorschläge für weitere Themen, die ihr gerne in diesem Format behandelt sehen würdet.

Direkte Gegenbeispiele: Die 5 dümmsten KI-Begleiter