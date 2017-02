Die 5 lustigsten Cutscenes - Video: Wenn Spiele Humor beweisen

Samstag, 18. Februar 2017 um 12:00

Auch wenn die Welt nicht allzu selten vor dem Untergang steht: Videospiele sind nicht immer bitterernst. Im Gegenteil: Viele Spiele beweisen gerade in ihren Zwischensequenzen einen wirklich exzellenten Humor und nicht selten haben wir uns beim Spielen kaputtgelacht. In diesem Video zeigen wir die fünf lustigsten Cutscenes in Videospielen.

Im Gegensatz zu den meisten unserer Toplisten werden wir hier größtenteils auf Kommentar verzichten und nach einer kurzen Einführung die jeweiligen Szenen für sich sprechen lassen. Die gezeigten Cutscenes sind übrigens auf englisch zu sehen. Das liegt einmal daran, dass viele Witze auf englisch nach Meinung des Autors einfach besser funktionieren und zum anderen daran, dass es gar nicht so einfach ist, die jeweiligen Szenen in deutscher Sprache zu finden.

