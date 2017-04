Die 6 emotionalsten Spiele - Video: Bei diesen Titeln mussten wir weinen

Samstag, 08. April 2017 um 16:00

Es ist immer eine bemerkenswerte Leistung, wenn ein Videospiel es schafft, uns so richtig zu Tränen zu rühren. Hier kommen 6 Spiele, bei denen Tränen an der Tagesordnung standen. Beeindruckender Soundtrack, intensive Geschichte und wunderschöne Momente: 6 Redakteure stellen ihr jeweils emotionalstes Videospiel vor und verraten, warum gerade diese Titel bei ihnen so richtig auf die Tränendrüse gedrückt haben.

Kennt ihr noch weitere, ultra-emotionale Spiele? Wir sind sehr gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren.

