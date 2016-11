Die Zwerge - Assassine Narmora und ihre Fähigkeiten im Video vorgestellt

Sonntag, 27. November 2016 um 13:07

Schnell, tödlich, begabt: THQ Nordic hat die neuste Heldin des Spiels Die Zwerge vorgestellt: Narmora ist eine klassische Assassine, die mit schnellen Angriffen und hinterhältigen Fähigkeiten ihre Gegner zur Strecke bringt. In dieser Video-Vorschau können Spieler die tödlichen Künste der Dame bewundern.

In Die Zwerge spielen wir die Handlung des ersten Buches nach und ziehen als Zweg Tungdil, der unter Menschen aufgewachsen ist, los zur Rettung des geborgenen Landes. Fünfzehn spielbare Helden, über 20 Minuten an Zwischensequenzen, mehr als 5000 Animationen und über 70 Fähigkeiten bietet das Rollenspiel.

Die Zwerge erscheint am 01. Dezember 2016 für PC, Xbox One und PlayStation 4. King Art ist ein deutsches Studio mit Sitz in Bremen.