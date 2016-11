Die Zwerge - KING Art sagt im Trailer: »Vielen Dank an euch!«

Donnerstag, 24. November 2016 um 17:27

Kurz vor Release des Fantasy-Rollenspiels Die Zwerge bedanken sich die Entwickler von KING Art Games bei den Unterstützern. Das Lizenzspiel zum gleichnamigen Bestseller von Markus Heitz wurde via Kickstarter finanziert, 5.925 Unterstützer haben 310.091 Dollar zur Entwicklung beigetragen. Finanziert wurden damit beispielsweise hochklassige Sprecher und ein Orchester mit Chor für den Soundtrack.

In Die Zwerge spielen wir die Handlung des ersten Buches nach und ziehen als Zweg Tungdil, der unter Menschen aufgewachsen ist, los zur Rettung des geborgenen Landes. Fünfzehn spielbare Helden, über 20 Minuten an Zwischensequenzen, mehr als 5000 Animationen und über 70 Fähigkeiten bietet das Rollenspiel.

Die Zwerge erscheint am 01. Dezember 2016 für PC, Xbox One und PlayStation 4. King Art ist ein deutsches Studio mit Sitz in Bremen.