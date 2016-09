Digimon World: Next Order - Ankündigungs-Trailer zur PS4-Version

15.09.2016 204 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Digimon World: Next Order wird nicht nur endlich auch im Westen veröffentlicht, sondern schafft zudem auch den Sprung auf die PS4. In einer erweiterten Version, die eigens für die PlayStation 4 entwickelt wurde, muss der Spieler gemeinsam mit zwei Digimon-Partnern die Digitale Welt retten und irgendwie auch noch einen Weg zurück nach Hause finden.



Digimon World: Next Order erscheint im Frühjahr 2017 für die PS4.