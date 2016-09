Dishonored 2 - Corvos Gameplay-Trailer mit deutscher Stimme von Manfred Lehmann (Bruce Willis)

Plattform: Xbox One, PS4, PCErscheinungsdatum: 11.11.2016

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske spielt 15 Jahre nach dem Vorgänger Dishonored: Die Maske des Zorns (2012). Dabei bleibt das Schleich-Actionspiel dem viktorianischen Steam-Punk-Szenario treu, verschiebt die Spielwelt aber in die südliche Region des Imperiums, in tropische Kolonien. Der Spieler übernimmt entweder wieder den Assassinen Corvo Attano oder aber die weibliche Heldin Emily Kaldwin, die sich beide in ihren Fähigkeiten unterscheiden: Während Corvo etwa auf Teleportation setzt, macht sich Emily einen Greifhaken zueigen. Ein wildes Wechseln vor jedem Spielabschnitt oder vor bestimmten Missionen wird es aber nicht geben, dazu müssen wir die Geschichte von vorne beginnen.