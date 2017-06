Dishonored 2: Death of the Outsider - Trailer zum Standalone-Addon mit Daud und Billie

Montag, 12. Juni 2017 um 06:24

Dishonored 2 bekommt eine Erweiterung. Der Tod des Outsiders setzt die Story des Hauptspiels fort (oder spielt eventuell auch als Prequel davor) - und rückt erneut den Attentäter Daud ins Rampenlicht. Eine wichtigere Rolle scheint diesmal aber dessen Gefährtin Billie zu spielen, die auch in beiden Vorgänger-Spielen vorkam. Death of the Outsider erscheint am 15. September 2017.