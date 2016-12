Dishonored 2 - Die Video-Lösung zum Jindosh-Rätsel

Samstag, 10. Dezember 2016 um 10:00

Fünf Gäste erscheinen zu einem prunkvollen Essen, jeder mit seinem wertvollsten Schmuckstück bei sich – und seinem Lieblingsgetränk am Platz. Der Abend wird feuchtfröhlich, am Ende liegen alle Schmuckstücke durcheinander … aber Moment mal, wieso müssen wir uns in Dishonored 2 überhaupt mit sowas beschäftigen?!

Ganz einfach: Um die sechste Mission »Der Staubbezirk« auf die eleganteste Art und Weise zu lösen. Ohne Gewalt, ohne komplizierte Skill-Kombos, nur mit unserem messerscharfen Verstand. Davor steht allerdings das berüchtigte Jindosh-Rätsel, für das sich Michi und Julius mit Excel-Tabelle, Bleistift und Kuli gerüstet haben.

Da das Rätsel in jedem Spieldurchgang andere Ergebnisse hervorbringt, geht es gar nicht so sehr um die richtige Lösung, sondern um die richtige Vorgehensweise. Jindoshs Aufgabe erfordert nämlich einigs an Grips. Dafür steht am Ende die Befriedigung, wirklich etwas geschafft zu haben und ein Achievement!

