Dishonored 2 - Live-Action-Trailer mit den deutschen Sprechern

Im Live-Action-Trailer zu Dishonored 2 von Bethesda und Arkane Softworks sind nicht nur Emily und Corvo im Kampf mit bösen Hexe Delilah zu sehen, sondern auch ihre deutschen Synchronsprecher zu hören: Dascha Lehmann (deutsche Stimme von u.a. Keira Knightley) leiht Emily Kaldwin die Stimme, ihr Vater Manfred Lehmann (u.a. deutsche Stimme von Bruce Willis) spricht passenderweise Emilys Vater Corvo Attano. Das komplett in deutsch vertonte Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske erscheint in Deutschland mit USK-18-Freigabe komplett ungeschnitten. Zusätzlich ist in der deutschen Fassung auch eine englische Vertonung enthalten.