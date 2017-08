Dishonored: Der Tod des Outsiders - Gameplay-Trailer: Der Plan einen Gott zu töten

Freitag, 11. August 2017 um 10:27

Im Gameplay-Trailer zu Dishonored: Tod des Outsiders raufen sich Billie Lurk und ihr alter Mentor Daud wieder zusammen um das schier unmögliche zu tun: Den Gottgleichen Outsider zur Strecke zu bringen.

Dishonored: Death of the Outsider ist eine alleinläuffähige Erweiterung zu Dishonored 2 und erzählt eine eigentständige Geschichte nach dem Ende von Dishonored 2. Die Hauptfigur ist diesmal die aus dem DLC Knife of Dunwall zu Dishonored 1 und Dishonored 2 bekannte Begleiterin Billie Lurk.

Der Tod des Outsiders bietet neue Waffen, Fähigkeiten und Areale und erscheint für PC, PS4 und Xbox One am 15.09.2017.