Disneys DuckTales - Trailer zum Serien-Reboot mit Onkel Dagobert und Tick, Trick & Track

Freitag, 03. März 2017 um 05:04

Willkommen zurück in Entenhausen heißt es im ersten Trailer zu Disneys Serien-Reboot DuckTales. Die Neuauflage der beliebten Zeichentrickserie mit den Abenteuer von Onkel Dagobert und seinen Neffen Tick, Trick und Track geht in diesem Sommer an den Start.

Dabei ist auch ein Wiedersehen mit Donald Duck, Johann, Quack, Daniel Düsentrieb, Mac Moneysack, Gundel Gaukeley, Frieda und natürlich den Panzerknackern geplant.

Im Original übernimmt David Tennant (Doctor Who, Jessica Jones) die Stimme von Dagobert Duck. Weitere Figuren werden von Danny Pudi (Community), Ben Schwartz (BoJack Horseman) und Bobby Moynihan (Saturday Night Live) als Tick, Trick und Track (Huey, Dewey und Louie), Toks Olagundoya (Castle) als Kindermädchen Frieda (im Original Mrs. Beakley), Kate Micucci (The Big Bang Theory) wird zur Nichte Nicky (im Original Webbigail Vanderquack) und Beck Bennett (Saturday Night Live) als Quack der Bruchpilot vertont.

Die erste Staffel des Serien-Reboots geht mit insgesamt 21 Episoden von je 30 Minuten Länge und zwei einstündigen Specials auf Disney XD an den Start. Ein genauer Release-Termin wird noch bekannt gegeben.

Die Original-Serie nach den Comics wurde zwischen 1987 und 1990 ausgestrahlt und umfasst zwei Staffeln mit insgesamt 100 Folgen sowie den Kinofilm DuckTales: Der Film - Jäger der der verlorenen Lampe.

Darüber hinaus gibt es diverse Videospiele mit den beliebten Charakteren aus Entenhausen.