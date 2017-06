Dissida Final Fantasy NT - Trailer kündigt den Final Fantasy-Prügler für PS4 an

Mittwoch, 07. Juni 2017 um 16:00

In Dissida Final Fantasy, das 2009 in Europa für die PSP erschien, konnten wir endlich die Frage klären, welcher Final Fantasy-Held eigentlich der Stärkste ist. Das Beat'em up warf die unterschiedlichen Ableger der JRPG-Reihe in einen Topf und ließ Party-Mitglieder sowie Bösewichte gegeneinander antreten. Mit Dissidia Final Fantasy NT schafft es der aktuellste Ableger der Dissidia-Reihe nun auch auf die PS4.

Schon seit 2015 ist der Nachfolger zu Dissidia Final Fantasy auf japanischen Arcade-Automaten verfügbar und kann auf mittlerweile 23 Kämpfer zurückgreifen. Dissidida Final Fantasy NT wurde mit dem obigen Gameplay-Trailer angekündigt und soll alle spielbaren Charaktere der bisherigen Version enthalten. Auch Noctis aus Final Fantasy 15 wird somit ein Comeback auf der PS4 feiern.

Der Prügler wird auch eine neue Story enthalten, die hauptsächlich über Cutscenes erzählt wird. Im Spiel wird es die bereits bekannten Drei-gegen-Drei-Matches geben, die PS4-Version soll aber auch neue Modi bieten. Mit jedem Sieg sammeln wir Erfahrungspunkte und können damit Waffen, Skins und Fähigkeiten freischalten. Sogar Beschwörungen wie Ifrit, Shiva und Odin sind mit von der Partie.

Dissidia Final Fantasy NT soll Anfang 2018 für die PS4 erscheinen.