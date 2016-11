Doctor Who - Serien-Trailer: Weihnachts-Special zur 10. Staffel mit Peter Capaldi

Montag, 21. November 2016 um 08:00

Die neue zehnte Staffel der beliebten BBC-Serie Doctor Who mit Peter Capaldi findet im Weihnachts-Special »The Return of Doctor Mysterio« seinen Auftakt. Darin trifft der Doctor erneut auf den Doctor Mysterio (Justin Chatwin). Mit einer Journalistin (Charity Wakefield) und Nardole (Matt Lucas) muss das Team die US-Metropole New York vor einer tödlichen Bedrohung durch Außerirdische retten.

Die zehnte Staffel der Science-Fiction-Serie Doctor Who geht nächstes Frühjahr mit weiteren 12 Folgen an den Start. Neben Peter Capaldi als der Doctor spielt außerdem Pearl Mackie als seine neue Begleiterin Bill mit.