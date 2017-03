Doctor Who - Serien-Trailer zu Staffel 10 mit Peter Capaldi und Pearl Mackie

Dienstag, 14. März 2017 um 07:04

Der Serienhit Doctor Who geht im April mit der 10. Staffel weiter und bringt im neuen Trailer Peter Capaldi als zwölfter Doctor und Pearl Mackie als seine neue Begleiterin Bill nach dem Weihnachtsspecial The Return of Doctor Mysterio zurück. Auch Nardole (Matt Lucas) ist wieder mit dabei.

Die zehnte Staffel mit 12 neuen Folgen ist nicht nur die letzte Staffel des Showrunners und Autors Steven Moffat, auch Peter Capaldi gibt sein Abschied als zwölfter Doctor der langjährigen Science-Fiction-Serie.

Doctor Who - Staffel 10 geht am 15. April 2017 auf BBC One an den Start.