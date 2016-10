Dragon Ball Xenoverse 2 - Die ersten 15 Minuten aus der Open Beta

Plattform: Xbox One, PS4, PCErscheinungsdatum: 28.10.2016

Dragon Ball: Xenoverse 2 ist ein Beat 'em Up-Titel in der Tradition vorheriger Dragon-Ball-Spiele wie Dragon Ball Z: Budokai. Es baut auf dem 2015 erschienenen, enorm erfolgreichen Vorgänger auf, soll diesmal aber die technischen Möglichkeiten der PlayStation 4 und der Xbox One beziehungsweise moderner PCs vollständig ausnutzen. Der Titel entführt die Fans in die bisher größte und detaillierteste Dragon Ball-Welt.