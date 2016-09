Dragon Quest Builders - Gameplay-Trailer zum Demo-Release

In Dragon Quest Builders trifft die bunte Fantasy-Welt der Dragon-Quest-Reihe auf Minecraft-Gameplay. Das Spiel setzt nach dem Ende des originalen Dragon Quest ein, das zwei unterschiedlichen Ausgänge haben konnte. Der böse Drachenlord schlug dem Helden damals vor, einen Kampf zu vermeiden und sich die Herrschaft über das Königreich Alefgard einfach zu teilen. Dragon Quest Builders zeigt, was passiert, wenn der Held von damals das Angebot des Bösewichtes annimmt. Denn der Vorschlag entpuppt sich als Falle, der Drachenlord legt Alefgard in Schutt und Asche und eliminiert kurzerhand den Helden. Einige Zeit später erscheint ein neuer Held, der das zerstörte Land wieder aufbauen muss. Zu Beginn des Spiels wählen wir das Geschlecht unseres Protagonisten und ziehen los, um Materialien wie Stein, Erde, Holz oder auch Schleim zu sammeln. Daraus konstruieren wir im Minecraft-Stil Gebäude, Städte aber auch ganze Landschaften, Wälder und Berge. Nebenbei helfen wir den Bürgern des Reiches bei kleinen Quest und halten uns Monster vom Leib, die uns von unserer Arbeit abhalten wollen.