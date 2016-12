Dragon Quest Heroes 2 - Ankündigungs-Trailer bestätigt Release-Termin für PS4 im Westen

Freitag, 09. Dezember 2016 um 13:10

Dragon Quest Heroes 2 bahnt sich seinen Weg auf den europäischen Markt: Square Enix hat nun den Release-Termin für den Westen bestätigt. Demzufolge soll das Hack&Slash-Action-RPG hierzulande am 28. April 2017 für PS4 erscheinen. Der Publisher hat auch gleich einen Ankündigungs-Trailer mit frischen Szenen veröffentlicht. In Dragon Quest Heroes 2 könnt ihr aus einer großen Auswahl an Charakteren wählen, die Fans bereits aus älteren Ablegern kennen. Ihr dürft aber auch in die Rolle der serientypischen Monster schlüpfen.

Keine Sorge, falls ihr bislang noch nicht mit der Serie in Berührung gekommen seid: Dragon Quest Heroes 2 spielt in einer eigenen Welt mit neuen Helden und setzt daher kein Vorwissen voraus. Die Story dreht sich um sieben Reiche, deren Völker nach einem erbitterten Krieg einen Eid ablegten, sodass 1000 Jahre lang Frieden herrschte. Eines Tages wird dieser Frieden jedoch gestört und die Welt versinkt im Chaos. Dragon Quest Heroes 2 soll neben der Kampagne auch einen 4-Spieler-Koop-Modus bieten.