Dreamfall Chapters - Story-Trailer erzählt die Vorgeschichte

Sonntag, 30. April 2017 um 12:30

Der neue Story-Trailer zu Dreamfall Chapters erzählt die Vorgeschichte des Adventures und ist somit ideal für Fans, um sich auf den Release am 5. Mai 2017 vorzubereiten.

In den 13 Kapiteln von Dreamfall Chapters, die auf fünf Episoden aufgeteilt sind, übernehmen wir die Rolle von zwei Helden in zwei unterschiedlichen Welten, von Zoë Castillo, die wir aus dem Vorgänger The Longest Journey kennen und von Kian Alvane, der anders als Zoë in ihrer Cyberpunk-Welt in einer mittelalterlichen Fantasy-Umgebeung lebt.

Die Konsolen-Version von Dreamfall Chapters wird gleich alle Bücher auf einen Schlag liefern, sowohl als Disc- als auch als Download-Version für rund 30 Euro.