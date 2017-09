Dungeons 3 - Release-Termin, Beta-Start und -Zugang & neuer Gameplay-Trailer

Freitag, 15. September 2017 um 13:50

Dungeons 3 kommt am 13. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One raus und was man in dem Spiel machen kann, wird in diesem Trailer erklärt, während die Uhr tikt. Wir bekommen einen Überblick zu Kampagne, Einheiten und Gameplay-Neuerungen.

Wie kommt man in die Beta von Dungeons 3?

Wer Dungeons 3 jetzt schon spielen will, kann die Vollversion auf Steam vorbestellen und kann dann die Closed Beta runterladen und ausprobieren. Die Beta umfasst die ersten drei Kampagnen-Missionen (die Vollversion soll 20 Story-Missionen bieten), eine Multiplayer-Karte und den Skrimish-Modus mit zufallserstellten Maps. Außerdem ist der neue Koop-Modus in der Demo dabei.

Der Trailer zeigt dabei natürlich jede Menge Gameplay aus dem Dungeon-Aufbau- und Verwaltungsspiel vom Münchner Entwickler Realmforge Studios und Publisher Kalypso Media. Der Release auf Xbox One ist für die Dungeons-Serie eine Premiere.

So geht die Kampagne los: Die ersten drei Missionen im Video