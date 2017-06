Durango - E3-Trailer zum Dino-MMO beeindruckt, bis Gameplay kommt

Donnerstag, 08. Juni 2017 um 20:10

Der E3-Trailer zum Dino-MMO Durango beginnt mit einer eindruckvoll aussehenden Verfolgungsjagd. Ein Mensch reitet auf einem kleinen Saurier und wird von einer Bestie in T-Rex-Größe verfolgt. Ist das das nächste ARK: Survival Evolved, nur mit hübscherer Grafik?

Spätestens beim Wechsel in die eigentliche Spielgrafik wird dann aber klar, nein Durango ist zwar ein Online-Rollenspiel mit Dino-Setting. Doch hier wird aus der klassischen Iso-Ansicht gespielt, was allerdings auch besser passt, schließlich soll das Spiel demnächst für iOS- und Android-Geräte veröffentlicht werden, ist also ein Mobile-Spiel.

Auf der offiziellen Webseite zum Spiel gibt es noch ein paar mehr Bilder und Trailer zu Durango und auch wenn der Trailer am Anfang vielleicht einen etwas falschen Eindruck vermittelt, sieht das Open-World-Spiel von Publisher Nexon und Entwickler Eunseok Yi dann doch recht spannend aus. So kann man eigene Siedlungen gründen, Saurier jagen und zähmen, Items craften und gegen andere Spieler kämpfen. Einen genauen Release-Termin gibt es allerdings noch nicht, es liefen aber schon geschlossene Betas.