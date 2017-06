E3 2017: Konsolen-Hits - Video: Die besten Exklusiv-Spiele für PS4, Xbox One & Switch

Sonntag, 18. Juni 2017 um 14:29

Exklusivspiele sind die wichtigsten Argumente zur Kaufentscheidung bei Konsolen. Im #E3Daheim-Video bespricht Michael Obermeier mit den GamePro-Redakteuren Linda Sprenger und Tim Hödl das Angebot von Microsoft für die Xbox One, Sonys für die PlayStation 4 und Nintendos für die Switch.

So bekommt die PS4 mit Days Gone ein Open-World-Actionspiel im Last-of-Us-Stil und mit Shadow of the Colossus ein aufwendiges Remake eines PS2-Meilensteins. Auf der Xbox One wiederum lockt das spektakukälre Forza Motorsport 7 Rennspielfreunde und Sea of Thieves Multiplayer-Piraten. Die Nintendo Switch widerum bekommt mit Mario Odyssey eines der vielversprechendsten Jump'n'Runs der letzten Zeit.

