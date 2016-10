Eagle Flight - Im Himmel über Paris: Launch-Trailer zu Ubisofts Vogelspiel

Donnerstag, 27. Oktober 2016 um 10:42

Mit Eagle Flight schickt uns Ubisoft in den VR-Himmel über Paris, allerdings ein Paris in dem es seit über 50 Jahren keine Menschen mehr gibt und das von der Natur erobert ist. Wie der Trailer zeigt, sind wir als Vogel unterwegs und können uns frei in der Spielwelt bewegen, um Flug-Herausforderungen zu erfüllen.

Eagle Flight gibt es dabei für HTC Vive und Oculus Rift auf dem PC und für PlayStation VR. Während die Version für Oculus Rift bereits verfügbar ist, folgt der Release für HTC Vive am 20. Dezember. Die Veröffentlichung für PlayStation VR ist für den 8.11.2016 geplant.

Wie der Gameplay-Trailer ebenfalls zeigt, können wir in Eagle Flight auch gegen andere Spieler antreten und unsere Flugergebnisse online miteinander vergleichen.

