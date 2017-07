Echo - Gameplay-Trailer zum Stealth-Spiel enthüllt Release-Termin

Freitag, 28. Juli 2017 um 13:50

Echo ist das neue Projekt ehemaliger Hitman-Entwickler von IO Interactive, die mit Ultra Ultra ein neues Studio gegründet haben. Aber auch unter neuem Namen setzen die Dänen auf Stealth. In Echo begleiten wir eine Weltraum-Reisende, die nach Jahrzehnten ihr Ziel erreicht: Einen Palast, den noch kein einziger menschlicher Fuß betreten hat.

Entsprechend feindlich ist er uns gesinnt. Der Palast erschafft nämlich sogenannte "Echoes", Abbilder unserer Selbst, die uns vernichten wollen. Echo kommt mit einem spannenden Clou: Unsere Klone lernen aus unseren Handlungen und passen sich daraufhin an. Schleichen wir, agieren sie vorsichter. Ballern wir los, dann schießen sie zurück. In Echo sind wir also unser eigener Feind - es sei denn, wir können uns selbst überlisten.

Echo erscheibt am 19. September 2017 für PS4 und PC.