ECHO - Trailer: Game-of-Thrones-Star Rose Leslie spricht die Heldin

Donnerstag, 14. September 2017 um 18:43

Wenn am 19. September das Schleich-Actionspiel ECHO für den PC und kurz darauf auch für die PS4-Version veröffentlicht wird, werden wir in der englischen Fassung Schauspielerin Rose Leslie hören, die wir aus Game of Thrones, Luther und The Good Fight kennen. Leslie spricht die Spielfigur En, die wir durch einen mysteriösen Palast steuern, auf der Suche nach den Geheimnissen von Ens Vergangenheit.

Im Trailer sehen wir ein paar Szenen von den Sprachaufnahmen und hören, wie Leslie im Spiel klingt. Außerdem hören wir die zweite wichtige Stimme im Spiel. Sie gehört der Raumschiff-KI London, die von Nick Boulton (Hellblade: Senua’s Sacrifice, Mass Effect) gesprochen wird.

Der Trailer zeigt natürlich auch ein paar Gameplay-Szenen aus ECHO.

