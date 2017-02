Edge of Eternity - Gameplay-Szenen im GDC-Trailer

Montag, 13. Februar 2017 um 13:31

Im offiziellen GDC-Trailer von Edge of Eternity gewährt der Entwickler Midgar Studio einen genaueren Blick auf das rundenbasierte Rollenspiel.

Zu sehen ist ein Mix aus Gameplay-Szenen und Zwischensequenzen, bei dem einige der Charaktere vorgestellt werden - unter anderem auch der Protagonist Daryon. Außerdem gibt es auch einige der Kämpfe zu sehen.

Edge of Eternity ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, dass sich an klassischen JRPGs orientiert und deren Kampfsystem und Charakterentwicklung mit den weitläufigen Welten sowie den nicht lineareren Handlungen westlicher Rollenspiele kombiniert. Edge of Eternity versetzt Spieler nach Heryon, eine Welt, in der Fantasy auf Sci-Fi trifft. Dort infizieren feindselige Aliens die Bewohner der einst friedlichen Welt mit einem mysteriösen Virus, der sie in Metall-Wesen verwandelt.

Der Release ist für das Jahr 2017 geplant, einen konkreten Termin gibt es derzeit noch nicht.