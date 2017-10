Elex - Grafikvergleich im Video: Was hat sich seit 2016 getan?

Donnerstag, 12. Oktober 2017 um 15:40

Kurz vor dem Release von Elex am 17. Oktober für PC, PS4 und Xbox One zeigen die Entwickler von Piranha Bytes in diesem kurzen Video, wie sich die Grafik seit 2016 in ihrem Open-World-Rollenspiel weiterentwickelt hat. Dazu sehen wir ein paar Beispielszenen, die in den letzten Monaten umgebaut und vollendet wurden.

Während einige Szenen bereits 2016 vergleichsweise fertig aussahen und sich eher im Stil und der Platzierung von Objekten geändert haben, war beispielsweise der Leuchturm 2016 nur ein grober Entwurf.

Was vor dem Kauf von Elex wissen sollte, fasst Kollege Dimitry Halley in einem Special zusammen. Was es mit dem Elex-Cover unserer 20-Jahre-GameStar-Ausgabe auf sich hat, verraten wir hingegen in GameStar TV. Mehr zur Collector's Edition gibt's im Unboxing-Video zu Elex.

