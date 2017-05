Elex - Kämpfe & Magie im Gameplay-Trailer zur Berserker-Fraktion:

Donnerstag, 04. Mai 2017 um 16:24

Dieser Gameplay-Trailer zum neuen Piranha-Bytes-Rollenspiel Elex stellt die Fraktion der Berserker von Edan vor, denen sich der Spieler anschließen kann und die statt auf Technologie auf Magie und die Kraft der Natur setzten.

Hier die offizielle Beschreibung der Fraktion:

Die Berserker fanden einen Weg, Elex in pures Mana umzuwandeln, und transformieren damit die zerfurchten Ödlande Magalans in üppige, lebendige Waldgebiete. Von ihrer Hauptstadt Goliet in Edan ziehen sie aus, um ihre Weltenherzen einzupflanzen - riesige Pflanzen, die dem Planeten neues Leben einhauchen.



Die Berserker lehnen jede Form der Technologie ab, sodass ihre Städte aussehen, als kämen sie direkt aus dem Mittelalter. Wenn es zum Kampf kommt, verlassen sie sich auf Schwerter, Äxte, Armbrüste ... und Magie.