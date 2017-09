Elite: Dangerous - Shock für die Menscheit: Aliens greifen im Trailer vernichtend an

Freitag, 15. September 2017 um 17:48

Zum Update 2.4 The Return von Elite: Dangerous veröffentlichen die Entwickler einen Render-Trailer, in dem wir die Macht der Targoid sehen können - die Alienrasse, die Spieler schon aus dem Original-Elite kennen.

Nachdem sich eine Truppe von Schiffen einem Schiff der Targoiden genähert hat und dieses mit einem Shut-Down-Puls und einer neuartigen Raktenart angreift, regeneriert sich das Schiffs und lässt eine Salve von Minidrohnen auf die Angreifer los. Das organische Aussehen des Schiffs und die kleinen Beschützer erinnern an eine Blume, welche von einem Bienenschwarm verteidigt wird. Ob die Targoiden eine aggressive Rasse sind oder sich in diesem Falle einfach nur verteidigt haben, ist noch ungewiss.

Bereits vor dem Update gab es Anzeichen und erste Begegnungen auf diese neue Alienrasse. So wurden in Alienruinen Anzeichen auf die Targoiden gefunden und Spieler berichteten von unbekannten Schiffen und einer Basis, von denen sie gescannt wurden.

Das The Return Update erscheint am 24.September für Elite Dangerous auf PC, PS4 und Xbox One.