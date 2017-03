Epic Replay - Nahkampf-Experte in Rainbow Six Siege & GTA-Luftballet

Freitag, 24. März 2017 um 18:25

In Epic Replay zeigen wir euch die besten Spieleclips der Woche. Egal ob irrer Headshot, lustiger Fail oder verrückter Bug – hier gibt’s die besten Szenen aus aktuellen Spielen auf PC und Konsole.

Ihr wollt für Ruhm und Ehre euren Clip in Epic Replay sehen? Dann schickt uns doch einen Link zur Szene (am besten YouTube; direkte Datei-Uploads sind für Email unter Umständen zu groß etc.) an epicreplay@gamestar.de mit dem Spielenamen im Betreff. Bitte schickt nur Clips ein, die auch wirklich von euch stammen.

Wie gefällt euch die Sendung? Aktuell befindet sich das Format in einer Experimentierphase, also schreibt euer Feedback was wir verbessern können gerne in die Kommentare!

Originalclips in dieser Sendung:

Rainbow Six Siege: ZepfchenZauberer

https://www.youtube.com/watch?v=0XpOdp69XiY

Rainbow Six Siege: LandryORG

https://www.youtube.com/watch?v=9OP9c8wQgHA

Rainbow Six Siege: InZane Gamer Gamer

https://www.youtube.com/watch?v=kQj0TsU84os

CSGO – Thunderbird

https://www.youtube.com/c/Thunderbird4k

Overwatch: KaptainProdex

https://www.youtube.com/watch?v=_n07vsn-mnI

Overwatch: Ay_Karambo

http://plays.tv/video/5834d11f222713aa7b/overwatch-competitiv-volskaya-industries-as-genji-close-potm-?from=user

Dark Souls 3: Thiefence

https://www.youtube.com/watch?v=wQBt-vfDqX4

Battlefield 1: Draedius

https://www.youtube.com/watch?v=UkhG7esCdKo&

Mafia 3: Itchy

https://www.youtube.com/watch?v=gvphOJJjt_w

Overwatch: Reinhardt Ablug - Ay_Karambo

http://plays.tv/video/5898f9496e465b278d/orbital-reinhardt?from=user

GTA Online: Moe Green

https://www.youtube.com/watch?v=zg-gXC9fCrk

Battlefield 4: SoldierxSnake

https://www.youtube.com/watch?v=jQt8_BuBntg