Epic Replay - Wie kann dieser Heli noch fliegen?!

Freitag, 31. März 2017 um 17:15

In Epic Replay zeigen wir euch die besten Spieleclips der Woche. Egal ob irrer Headshot, lustiger Fail oder verrückter Bug – hier gibt’s die besten Szenen aus aktuellen Spielen auf PC und Konsole.

Ihr wollt für Ruhm und Ehre euren Clip in Epic Replay sehen? Dann schickt uns doch einen Link zur Szene (am besten YouTube; direkte Datei-Uploads sind für Email unter Umständen zu groß etc.) an epicreplay@gamestar.de mit dem Spielenamen im Betreff. Bitte schickt nur Clips ein, die auch wirklich von euch stammen.

Wie gefällt euch die Sendung? Aktuell befindet sich das Format in einer Experimentierphase, also schreibt euer Feedback was wir verbessern können gerne in die Kommentare!

Originalclips in dieser Sendung:

Ghost Recon Wildlands – Christoph: Heli ohne Heck

Witcher 3 – Sebastian – Plötze schwitzt

https://www.youtube.com/watch?v=Vbhj8soRdaY

Rainbow Six: Siege – FloRAGE – 1v3 in 8 Sekunden

https://www.youtube.com/watch?v=7sJ8MT4RaNs

Rainbow Six: Siege – Kaytronik – 1v4 in 7 Sekunden

https://www.youtube.com/watch?v=k_orwo0xv5I

Rainbow Six: Siege – AL EX – 1v5 in 4 Sekunden

https://www.youtube.com/watch?v=CO5BFrv5-ZY

GTA Online: dreamplay4LIVE – Stunt gelandet

https://www.youtube.com/watch?v=05bSpT6cUGY

Playerunknown’s Battlegrounds - Tau Tau der Pandaösi – Gymnastikleiche

https://www.youtube.com/watch?v=Sp45Q8C0Px4

Battlefield 1 – Klemicha – Späte Reuhe

https://www.youtube.com/watch?v=csy0MOnarQ8

CSGO – Laxter – Ace Im Nebel

https://www.youtube.com/watch?v=11GWxTSOvAs

Halo 5: Tentix – 12 Kills in Hammer Storm

https://www.youtube.com/watch?v=nussANDRqVE

For Honor - sideeffects_bln: 9 Kills in einer Runde

https://www.youtube.com/watch?v=f9Bpz7QZGQA