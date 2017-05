ESO: Morrowind - Trailer: Wer hat wirklich die Macht in Vvardenfell?

Mittwoch, 10. Mai 2017 um 13:50

Welche Häuser bestimmen das Schicksal der Insel Vvardenfell, dem Schauplatz der ESO-Erweiterung Morrowind? Dieser Trailer gibt darauf keine abschließende Antwort, das Video stellt aber die drei Häuser Hlaalu, Redoran und Telvanni vor. Die Vorstellung selbst übernimmt die Assassine Naryu Virian von der Morag Tong.

Dazu gibt ein paar Ingame-Szenen aus dem Addon für The Elder Scrolls Online zu sehen, dass am 6. Juni für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht wird und die Morrowind-Inhalte auch zum neuen Startpunkt des ganzen Spiels macht.

