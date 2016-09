Everspace - Gameplay aus der Early-Access-Version

Everspace ist ein Roguelike-Weltraumspiel vom Hamburger Entwickler Rockfish Games. Wir steuern eines von drei wählbaren Raumschiffen durch zufällig erstellte Raumsektoren und springen wir bei FTL per Hyperraum von Gebiet zu Gebiet. Entweder aus dem Cockpit oder der 3rd-Person-Ansicht kämpfen wir gegen andere Fraktionen oder sammeln Ressourcen, um unterwegs neue Waffen und Komponenten für das Schiff zu craften - wenn wir vorher die entsprechende Blaupause gefunden haben. Sollten wir sterben, müssen wir unsere Reise durch die Sektoren vom Anfang beginnen, können aber die verdienten Credits ausgeben, um die Grundeigenschaften des Schiffs vielseitig zu verbessern. So wird selbst der Tod motivierend. Im All treffen wir auf andere Schiffe und Stationen in allen Größen. Story- und Missionen werden ebenfalls im Roguelike-Stil zufällig eingestreut, außerdem gibt es im All viele Geheimnisse zu entdecken.