Everspace v1.0 - Video: Endlich mit Story & Missionen. Ist die deutsche Weltraum-Action jetzt ein Hit?

Samstag, 27. Mai 2017 um 17:30

Auf die Story von Everspace mussten wir bis zum Release von Version 1.0 am 26.5. warten, doch jetzt ist das Weltraum-Actionspiel aus dem Early Access raus und wurde vom Entwickler Rockfish um eine Geschichte erweitert. Doch was taugen die neuen Handlungs-Inhalte und wie schlägt sich die Release-Version ansonsten so?

Diese Fragen beantwortet Christian Fritz Schneider im Video und zeigt dazu auch einige Gameplay-Szenen aus der fertigen Fassung von Everspace. Zu sehen gibt es neben Weltraumkämpfen mit unterschiedlichen Waffen auch eine Zwischensequenz, den Ressourcen-Abbau und eines der größeren Kampfschiffe.

Wir haben auch einen Blick auf ein schwarzes Loch mitgebracht. Solche Weltraumanomalien sorgen in Everspace für Abwechslung, während die meisten Sektoren sich nach einigen Spielstunden sehr ähnlich sehen und es auch bei den Gegnern durchaus an Vielfalt fehlt.

Und die Wertung? Unser Test zu Everspace