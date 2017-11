Extinction - Preview-Gameplay & Fazit: Kleiner Mann schlägt große Köpfe ab

Freitag, 03. November 2017 um 16:00

Die Macher von Killer Instinct arbeiten an ihrem nächsten Spiel, Extinction. Iron Galaxy wollen das Actionspiel im ersten Halbjahr 2018 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlichen und haben uns vor ein paar Tagen mit einer Demo-Version in der Redaktion besucht.

Im Video zeigen wir Gameplay aus der Demo von Extinction, erklären, worum es in dem Spiel eigentlich geht und liefern ein erstes Angespielt-Fazit zur Vorschauversion auf dem PC.

Mehr zu den Hintergründen der Entwicklung gibt's in GameStar TV. Produzent Derek Neal vom Publisher Maximum Games erklärt, warum das Spiel einen neuen Namen bekam, wieso Extinction als Vollpreisspiel verkauft wird und wie man die Erwartungshaltung der Kunden beeinflussen kann. Natürlich geht es auch um den Vergleich mit Attack on Titan, der bei diesem Spiel immer schnell zum Thema wird.