Extinction - Trailer: Alleine gegen endlos viele Riesen-Endgegner

Donnerstag, 01. Juni 2017 um 16:38

Der Ankündigungs-Trailer zu Extinction macht schnell klar, worum es in dem PvE-Actionspiel geht: Horden von Ogern greifen die Menschen an und natürlich kann nur ein Held (in Form der Spielfigur Avil) sie aufhalten. Neben kleinem Fußvolk stellen sich dem einsamen Krieger haushohe Bosse in den Weg - und das gleich im Dutzend.

Wie im Render-Video soll man diese Hünen durch Geschwindigkeit und akrobatische Moves ausmanövrieren und sie Stück für Stück auseinandernehmen können - der Kandidat im Trailer verliert z.B. einen Arm und danach seinen Kopf.

Extinction bietet eine Story-Kampagne für Solo-Spieler, in der Zivilisten und ihre Städte vor der Monster-Invasion beschützt werden müssen. Interaktive und komplett dynamisch zerstörbare Umgebungen sowie die große Bewegungsfreiheit mit Parkour-Elementen sollen laut Entwickler für Abwechslung sorgen.

Spieler sollen auch eigene Szenarien erstellen und darin online mit anderen um den Highscore kämpfen können oder im Horde-Modus endlos Wellen von Ogern abwehren.

Extinction erscheint im ersten Quartal 2018 für PS4, PC und Xbox One.