Fable Fortune - Massig Gameplay-Szenen im Overview-Trailer

Donnerstag, 27. Juli 2017 um 07:55

Der Overview-Trailer zum Sammelkartenspiel Fable Fortune stellt anhand von zahlreichen Gameplay-Szenen die grundlegende Spielmechanik etwas genauer vor.

So sind unter anderem einige Interaktionen der Karten sowie die Spielbretter zu sehen. Wie in der Vorlage - die Fantasy-Rollenspiel-Serie Fable - können sich Spieler auch in Fable Fortune oftmals zwischen Gut und Böse entscheiden, wodurch auch die Spezialfähigkeiten und das Kartendeck angepasst werden.

Ein konkreter Release-Termin für die finale Version von Fable Fortune steht bisher allerdings noch immer nicht fest - und somit auch nicht die Dauer der erst kürzlich gestarteten Early-Access-Phase.