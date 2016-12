Fallen Legion - Trailer von der PlayStation Experience 2016

Sonntag, 04. Dezember 2016 um 14:02

Das Action-Rollenspiel Fallen Legion präsentiert sich im Rahmen der PlayStation Experience 2016 in einem neuen Trailer. Das Spiel erscheint sowohl auf PS4 als auch PS Vita, doch es gibt einen Clou: Je nach Wahl der Plattform wird die Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählt. Während Spieler auf der PS4 in die Rolle der Prinzessin Cecille schlüpfen, mit der sie den Untergang des an allen Fronten bedrohten Königreiches Fenumia abwenden müssen, führt es sie auf der Vita an die Seite des Legats, einem charmanten und gerissenen Taktiker, der eben jene Monarchie zu stürzen versucht. In Sachen Gameplay konzentriert sich Fallen Legion vor allem auf taktische Kämpfe sowie knifflige Entscheidungen, von denen das Schicksal Fenumias abhängt.

Fallen Legion soll im ersten Halbjahr 2017 seinen Release für PS4 und PS Vita feiern.