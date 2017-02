Fallout 4 - PC gegen PS4 Pro im Vergleichs-Video

Montag, 13. Februar 2017 um 15:21

Fallout 4 sieht auf der PS4 Pro besser aus als auf der Standard-PS4. Aber wie nah kommt sie dem PC? Wir vergleichen die Grafik von Fallout 4 auf dem PC mit der PS4 Pro im 4K Modus.

Der PC läuft mit maximaler Grafik und nativer 4K-Auflösung. Wir haben das High Resolution Texture Pack aktiviert, HBAO+ für die Umgebungsverdeckung genutzt, dazu Strahlenbündel und Debris-Effekte auf Ultra gestellt, wobei wir im Video auf letztere nicht näher eingehen.

Die PS4 Pro Version profitiert gegenüber der Standard-PS4 von einer deutlich verbesserten Sichtweite und höher aufgelösten Lichtstrahlen. Außerdem läuft sie mit nativer 1440p Auflösung. Dennoch werden Unterschiede zum PC deutlich.

So ist die Sichtweite für Schatten auf dem PC viel höher, deutlich werden auch die Unterschiede in der Umgebungsverdeckung. Während HBAO+ auf dem PC in fast allen Szenen sichtbar zum Vorschein kommt, wirkt SSAO auf der PS4 Pro nur sehr subtil. Das bemerkt man vor allem bei Gräsern, Sträuchern und Szenen mit vielen Objekten. In allen Szenen haben wir auf gleiche Tageszeit und Wetterbedingungen geachtet.

