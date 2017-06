Far Cry 5 - Amazing Grace und Terror in der Kirche im Cinematic-Trailer

Montag, 12. Juni 2017 um 23:03

Der Story-Trailer von von Far Cry 5 zeigt das Setting und den Oberschurken.

In Far Cry 5 werden wir als Junior-Sheriff im fiktionalen Hope County im US-amerikanischen Bundesstaat Montana gegen eine fanatische Weltuntergangs-Sekte unter der Führung des mysteriösen Joseph »The Father« Seed antreten müssen. Die ersten Videos zeigen, dass die Vereinigung unter dem Namen »Eden's Gate« die Bürger des County terrorisiert und mit Waffengewalt unter Druck setzt, sofern sie sich nicht freiwillig ihrer Sache anschließen.

Gemeinsam mit unserer bislang namenlosen Spielfigur kämpfen außerdem einige weitere Widerstandskämpfer gegen Eden's Gate.

Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018 für PC, Xbox One und PS4.