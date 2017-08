Far Cry 5 - Preview-Video: Ist dieses Redneck-Amerika nun Satire oder Realität?

Montag, 21. August 2017 um 18:00

Far Cry 5 klingt ganz schön politisch: Eine Sekte von Rednecks hat im Flyover-Staat Montana die Macht ergriffen und unterdrückt mit aller Gewalt die Bewohner eines Landkreises. In Zeiten von echten Tumulten in den USA, klingt das ganz schön real und politisch. Aber nur auf den ersten Blick.

Jonas Gössling hat den Open-World-Shooter für uns gespielt und gecheckt: Wie viel Reales steckt im neuen Far Cry? Die Antwort mag überraschen. Wenig. Das Szenario ist mehr eine überspitzte Satire.

Liegen Open Worlds noch im Trend? 5 aktuelle Spiele von der E3 2017

In seinem Gameplay-Check hat Jonas für uns fünf Erkentnisse gesammelt und präsentiert Sie ihnen im Speile-Special Schilderwahn und Steven Seagal.

Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Es erscheint in einer Standrd-, Deluxe- und Gold-Edition. Eine umfangreiche Preview finden Sie hier.