Far Cry 5 - Preview-Video: Reicht das coole Setting?

Far Cry 5 kokettiert auf der E3 2017 mit einigen Kontroversen: Das Setting kommt vor allem bei sehr konservativen Amerikanern nicht gut an, es geht in der E3-Demo ständig um Sex und dann haben die Macher auch noch "fuck" auf der Bühne gesagt.

Für uns als Mitteleuropäer alles kein Problem, auch nicht, als wir selbst ein Hands-On auf der E3 haben, das uns in den "Spread Eagle", einen Strip Club führt. Johannes Rohe und Julius Busch sprechen im E3-Preview-Video darüber, was sie darin erlebt haben und wie sich Far Cry 5 nun wirklich spielt.

Sie mögen's zu zweit: Far Cry 5 komplett im Koop spielbar

Worum geht's: Ein Weltuntergangskult rund um den erzreligiösen Prediger Joseph Seed hält Hope County in seinem Griff. Die Sektenmitglieder haben sich die Macht gesichert, sich von der Außenwelt abgeriegelt und beuten die Gegend erbarmungslos aus. Nun sollen wir als Spieler einrücken und als Hilfssherrif für Ruhe sorgen.

Weiblicher oder männlicher Held? In Far Cry 5 haben Sie die Wahl!

Und wie auch schon in unserer Text-Preview kommt Johannes zu einem teils ernüchternden Fazit: Ja, Far Cry 5 ist ein guter Open-World-Shooter, aber leider auch völlig innovationslos. Alle Einzelelemente kennen Fans schon aus den Vorgängern. Auf unserem E3-Hype-o-Meter landet das Spiel daher im soliden Mittelfeld.

