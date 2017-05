Far Cry 5 - Trailer: Darum kämpft Mary May Fairgrave gegen die Sekte

Freitag, 26. Mai 2017 um 15:07

Der Trailer zu Far Cry 5 stellt Mary May Fairgrave vor, eine Widerstandskämpferin, die sich mit der Weltuntergangs-Sekte anlegt, nachdem sie ihre Familie an sie verloren hat. In der Bar ihres Vaters rüstet sie deshalb mit Molotow-Cocktails, Gewehren und anderen Waffen auf. Der Spieler kann sich in Far Cry 5 bewaffnete Helfer aus einer großen Auswahl an Charakteren anheuern, die ihn im Kampf unterstützen.

Far Cry 5 erscheint für PS4, PC und Xbox One am 27. Februar 2017.