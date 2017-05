Far Cry 5 - Trailer: Flugzeugmechaniker Nick Rye rüstet zum Krieg

Freitag, 26. Mai 2017 um 15:07

Der Trailer zu Far Cry 5 stellt Mary Nick Rye vor. Der Flugzeugmechaniker sieht seine Familie bedroht und rüstet daher zum Kampf gegen die Sekte auf. Im Video bringt er eine Gatling-Kanone an seinem Wasserflugzeug an. Der Spieler kann sich in Far Cry 5 bewaffnete Helfer aus einer großen Auswahl an Charakteren anheuern, die ihn im Kampf unterstützen - und auch erstmals in der Serie Kämpfe in der Luft ausfechten.