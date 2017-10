Far Cry 5 - Trailer teasert an, wie gut der Soundtrack wird

Mittwoch, 04. Oktober 2017 um 16:09

Ein Spiel mit religiösen Themen braucht auch einen religiösen Soundtrack, das weiß auch Ubisoft. Deswegen erhält Far Cry 5 Hymnen und Gospelstücke, eingesungen vom Bobby Shin Nashville Choir in Tennessee. Wie die Musik in etwa klingen wird, zeigt der Trailer zu den Aufnahmen.

Die Musik des fanatischen Kults taucht im Spiel über Lautsprecher und (Auto-)Radios auf, wenn der entsprechende Musiksender von Hope County läuft. Auf religiöse Hymnen wird der Soundtrack von Far Cry 5 aber nicht reduziert, wer andere Stücke hören möchte wird Zugriff auf Rock, Pop, Industrial und weitere Genres haben. Außerdem wird es Hintergrundmusik mit klassischen amerikanischen Instrumenten wie Banjo und Fiedel geben. Mehr zum Soundtrack von Far Cry 5 gibt es im offiziellen Ubisoft-Blog.

Der Soundtrack soll noch Release seperat vom Spiel erhältlich sein, ähnlich wie bei Far Cry 4. Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4.