Far Cry 5 - Verstörender Live-Action-Trailer »Die Taufe«

Donnerstag, 01. März 2018 um 17:26

Im neuen Live-Action-Trailer zu Ubisofts nächstem Open-World-Streich Far Cry 5 erfahren wir mehr über den ominösen Antagonisten Joseph Seeds, der mit seiner Sekte den fiktiven Hope County im US Bundesstaat Montana unter seine Kontrolle gebracht hat. Im Video sieht man, dass er den Gottesdienst von Pastor Jerome besuchte, bevor er seine fanatischen Ideen entwickelte. Pastor Jerome spielt als NPC in der Story von Far Cry 5 ebenfalls eine wichtige Rolle.

Der Spieler rückt in Far Cry 5 mithilfe diverser Sidekicks in bester Ego-Shooter-Manier gegen die Sekten-Anhänger zu Felde. Dabei räumt die Open World, ganz Far-Cry-typisch, viele Freiheiten ein, wie man das Abenteuer bestreiten möchte. Etwa jagt man Wildtiere für Geld, erobert feindliche Außenposten im Schleichgang oder mit brachialer Gewalt und wirft auch mal entspannt die Angel in den See.

Ubisofts FC5 erscheint am 27. März 2018 für PC, Xbox One und PS4. Hier findet ihr unsere Preview zu Far Cry 5.