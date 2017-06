Far Cry 5 - Video: Die 10 wichtigsten Fakten zum Spiel

Samstag, 03. Juni 2017 um 16:00

Vor kurzem hat Ubisoft offiziell den nächsten Teil der Far Cry-Reihe angekündigt und seitdem trudelten regelmäßige neue Informationen zum Spiel bei uns ein. In diesem Video fassen wir nochmal die 10 wichtigsten Details kurz zusammen, die wir jetzt schon zu Setting, Charakteren und Features von Far Cry 5 wissen.

Auf was freuen Sie sich am meisten in Far Cry 5? Gefällt Ihnen das neue US-Setting? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung in den Kommentaren.

