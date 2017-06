Far Cry 5 - Video: Grafik von gestern. Ist der Shooter zu hässlich?

Mittwoch, 07. Juni 2017 um 17:10

Far Cry 5 ist technisch veraltet, war ein häufiger Vorwurf unter dem Reveal-Trailer zu Ubisofts Open-World-Shooter. Stimmt das? Und was kann man heute eigentlich grafisch von einem Spiel dieser Art erwarten? Diese Fragen stellt Christian Fritz Schneider unserem Hardware-Redakteur Christoph Liedtke, der jeden Tag mit Grafikbenchmarks und Hardware-hungrigen Spiele zu tun hat.

Angriff auf Amerika: Far Cry 5 ist politisch aufgeladen

Im Video geht es um den Vergleich gegen Spiele wie Battlefield 1 aber auch The Witcher 3 und um die Frage, welche Anforderungen solche Spiele an die Technik stellen. Außerdem gehen wir bei Far Cry 5 auf technische Schwächen ein, die schon im ersten Trailer auffallen.

Uns hat die starke Kritik an der Technik von Far Cry 5 in weiten Teilen der Redaktion überrascht. Grund genug also, ein bisschen tiefer in die Frage einzusteigen: Ist Far Cry 5 hässlich?

Was ist neu? 10 Fakten zu Far Cry 5